Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşhan Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası karayolu savaş alanına dönerken, trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçlar hurdaya döndü, yolcular sıkıştı

Kaza öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların bazıları araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sırasında karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı, ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.