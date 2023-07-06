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Kaza, Örüce Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Ömer Kılınç idaresindeki 48 ES 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Firdevs Kader'in (49) yönetimindeki 48 T 6686 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kılınç hayatını kaybetti. Efe Dören, sürücü Kader ile eşi Halil Kader de yaralandı. Yaralılari Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dören'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.