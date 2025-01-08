Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nde vatandaşlarının görüşünü almak için referandum düzenliyor. Bu kez konu, Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılması. Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın kararına sunulacak olan bu önemli sorunun cevabı, 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak oylama ile belirlenecek.

Halk oylamasıyla düğün kararı alınacak

Büyükşehir Belediyesi, Düğerek Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düğün yapılması konusunda halkın sesine kulak veriyor. Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu halk, tesislere yerleştirilen sandıklara oy vererek belirleyecek. Oylama, 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Muhtar Gülfer Etyemez: "Karar halkımızın"

Düğerek Mahallesi Muhtarı Gülfer Etyemez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önce sosyal tesislerde düğünlerin yapıldığını ancak gürültü şikayetleri nedeniyle bu uygulamanın sonlandırıldığını belirtti. Ancak bazı vatandaşların düğünlerin yeniden yapılmasını talep ettiğini vurgulayan Etyemez, bu durumu halkın karara bağlayabilmesi için referandum yapma kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Aras: "Halkla birlikte mutlu bir Muğla yaratıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetimlerin halkın huzur ve mutluluğu için hizmet ettiğini belirterek, halkla birlikte karar almanın her zaman daha iyi hizmet olanağı sunduğunu ifade etti. Başkan Aras, "Düğerek Mahallesi’nde sosyal tesisimizde düğün yapılıp yapılmaması konusunda halkımızın görüşüne başvuruyoruz. Amacımız, Muğla’da mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmak" dedi.

Demokratik katılım ve şeffaf yönetim

Başkan Aras, yerel yönetimlerin tüm projelerinde halkın görüşlerine başvurmanın önemine değinerek, "Bazı projelerde herkesin memnun olması mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden halkımızın görüşünü almak, onların kararına saygı göstermek bizim için çok önemli. Menteşe Kent Parkı örneğinde olduğu gibi, şimdi de Düğerek Mahallesi'nde halkımızın kararını vereceği bir referandum düzenliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar sandığa gidiyor

10-11 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak referandum, Düğerek Mahallesi sakinlerinin sosyal tesislerde düğün yapılıp yapılmaması kararını belirleyecek. Karar, Düğerek halkının ellerinde olacak.