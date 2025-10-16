Muğla’nın Milas ilçesinde bir yem fabrikası bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli M.A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla’da silahlı kavga: 2 ölü

Muğla’nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan bir yem fabrikasının bahçesinde meydana gelen olayda, üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.A.Ö. isimli şahıs, yanında bulunan av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir’e ateş etti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Halil İbrahim Tuzcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini, Ali Taha Demir’in ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirledi.

Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın faili olduğu belirtilen M.A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Silahın kriminal incelemeye alındığı, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.