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Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD , UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

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