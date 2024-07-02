MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.
İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.
Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.
Kaynak: aa