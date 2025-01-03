Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 Ocak 2025 tarihinde kaybolan Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ve torunları Birgül (7) ile Deniz (3) için başlatılan arama çalışmaları mutlu bir şekilde sonuçlandı.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Saat 17.00’den itibaren kayboldukları ihbarı üzerine jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü vatandaşların katılımıyla bölgedeki arama çalışmaları hızla başlatıldı.

Şadiye Özkan ilk olarak bulundu

Gece saat 02.15 civarında Alzheimer hastası Şadiye Özkan, arama ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ekipler, çocukları bulabilmek için arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Birgül ve Deniz sağ salim bulundu

Yoğun çabalar sonucunda 7 yaşındaki Birgül ve 3 yaşındaki Deniz, 3 Ocak sabahı saat 08.48'de sağ salim bulundu. Çocuklar, sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.