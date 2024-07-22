Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Dedeoğlu, 15 Temmuz günü öğle saatlerinden itibaren kayıptı. Alzheimer hastası olan 75 yaşındaki Dedeoğlu'nun uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri derhal harekete geçti.

Ekipler, ormanlık alanda yoğun arama yapıyor

Ekiplerin yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiği tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarına ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. 7. günde de arama çalışmaları devam ederken, bölgede geniş çaplı tarama yapılıyor.