Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 15 Temmuz öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, uzun süre haber alamadığı Dedeoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından polis, jandarma ve AFAD ekipleri hemen harekete geçti.

Güvenlik kameralarından tespit edildi

Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki ormanlık alana girdiğini güvenlik kameralarından tespit etti. Bu bölgeye yoğunlaşan arama çalışmaları, 16. gününde de devam ediyor.

Kadavra köpeği ile aranıyor

Arama kurtarma faaliyetlerinde kadavra köpeği de kullanılarak ormanlık alanda detaylı tarama yapılıyor.