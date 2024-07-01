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Kazada başka bir motosikletlinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli, karıştığı kazanın ardından savrularak bölgedeki yaklaşık 5 metrelik ağaçta asılı kaldı.

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