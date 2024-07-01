MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde trafik kazasının ardından ağaçta asılı kalan yaralı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli, karıştığı kazanın ardından savrularak bölgedeki yaklaşık 5 metrelik ağaçta asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle yaralıya ulaşan ekipler, ağacın dallarını keserek yaralıyı kurtardı.

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Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada başka bir motosikletlinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: aa