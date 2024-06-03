Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yangın eğitimi veriyor. 2024 yılı içinde 13 ilçede 272 mahallede 3124 kişiye eğitim verildi.

Güvenlik için eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın riskinin yüksek olduğu kırsal mahallelerde eğitim faaliyetleri yürütüyor. 2024 yılı içinde 13 ilçede, 272 mahallede toplam 3124 kişiye yangın ve acil durumlar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

68 ormanı koruyoruz

Muğla’nın yüzde 68 orman varlığına sahip olduğunu belirten yetkililer, yangınların önlenmesi ve doğru müdahale edilmesi için halkın bilinçlendirilmesini amaçladıklarını vurguluyor. Temel yangın eğitimi, yerel halkın profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla zarar görmeden müdahale edebilmesini sağlamayı hedefliyor.

Eğitimlerin yanı sıra, 155 mahalleye yangına ilk müdahale tankeri dağıtıldı. Ayrıca, 1883 yangın hidrantının periyodik bakımları yapılarak itfaiye araçlarının su ikmali kolaylaştırıldı.

"Zararı en aza indirmeyi hedefledik"

Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sercan Karan, verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, "İtfaiye ekipleri gelene kadar zararı en aza indirebiliriz" dedi. Milas ilçesi Korucuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ise, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu nedenle eğitimler çok önemli, vatandaşlarımızı bilgilendirerek yangınları azaltabiliriz" diye konuştu.

Katılım bekliyoruz!

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "Amacımız yangınlar ve diğer acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak. Eğitimlerimizde mevsimsel yangınlar ve alınabilecek önlemler hakkında yerel halkı bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.