Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' tarafından düzenlenen kıyı işgallerine karşı protesto eylemi sırasında gergin anlar yaşandı. Eyleme müdahale eden bir otelin yetkilileri, polis ve basın mensuplarına da saldırarak arbedeye sebep oldu.

Bodrum'un Torba sahilinde gerçekleştirilen protesto eyleminde, 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' pankart ve dövizlerle kıyı işgallerine dikkat çekti. Eyleme onlarca kişi katılırken, sahilde tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Sahil boyunca ilerleyen eylemciler, bölgenin kamuya açık olduğunu vurguladı.

Otel Yetkilileri ile Yaşanan Arbede

Protesto sırasında bir otelin önünden geçen eylemcilere otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler müdahale etti. Otel yetkilileri, kıyıdaki işletmenin parasını ödediklerini belirterek eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı. Eylemciler, bölgenin kamuya açık olduğunu savunarak geri adım atmadı.

Polis ve Basın Mensuplarına Saldırı

Arbedenin büyümesi üzerine otel yetkililerinden bazıları, basın mensuplarının kameraları ve telefonlarına vurdu. Görev başındaki polislere de fiziki müdahalede bulunarak ortamı daha da gerdi.

Uzun süre devam eden arbedenin ardından eylemciler sahil boyunca yürüyüşlerini sürdürdü. Eylemciler, daha sonra basın açıklaması yaparak, kıyıların kamuya ait olduğunu ve işgallere karşı mücadele edeceklerini belirttiler. Açıklamanın ardından bölgeden ayrıldılar.