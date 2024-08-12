Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak iki özel tiyatro oyununu 12-17 Ağustos tarihleri arasında 10 ilçede sahneleyecek. "Dikkat Aile Var" ve "Gülümseten Hatıralar" adlı oyunlar, hem komedi hem de nostalji dolu anlar vaat ediyor.

"Dikkat Aile Var" ile trajikomik anlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sunacağı ilk oyun olan Tiyatro Balans’ın "Dikkat Aile Var"ı, ünlü oyuncular Selahattin Taşdöğen, Suna Yıldızoğlu, Murat Ercanlı, Ceren Bayır, Ebru Yıldız ve Suat İnal'ın sahne alacağı bir gösterim olacak. Oyun, kredi kartı ve bankacılığın aileler üzerindeki etkilerini trajikomik bir şekilde ele alıyor. İlk gösterim 12 Ağustos’ta Muğla Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak, ardından Ula, Marmaris, Datça ve Fethiye’de saat 21.00’de izleyicisiyle buluşacak.

Nostalji dolu "Gülümseten Hatıralar"

Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci oyunu "Gülümseten Hatıralar", tanınmış isimler Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın performanslarıyla sahne alacak. Geçmişin izlerini taşıyan bu nostaljik gösterim, 13 Ağustos'ta Seydikemer Seki Meydanı’nda başlayacak ve Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Kavaklıdere’de devam edecek. 80’ler ve 90’ların izlerini taşıyan oyun, hem müzik hem de anlatılarla izleyicilere eski günleri anımsatacak.