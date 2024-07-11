Muğla Büyükşehir Belediyesi, kompost teknolojisi kullanarak kedi ve köpekler için bugüne kadar toplam 20 bin 217 kilogram mama üretti. Bu mamaların piyasa değeri ise tam 6 milyon TL. Büyükşehir Belediyesi'nin mama üretim tesisi, Türkiye genelinde üçüncü, Muğla'da ise tek işletme onay belgeli tesis olma özelliğine sahip.

Mama üretimi 2022'den beri sürüyor

2022 yılından beri aralıksız süren mama üretimi, tamamen gönüllü kuruluşlardan temin edilen taze tavuk ve balık hammaddeleri kullanılarak yapılıyor. Üretilen mamalar, sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevlerinde bulunan can dostlara dağıtılıyor. Ayrıca talep eden ilçe belediyelerine de bu mamalar gönderiliyor.

Belediye bütçesinde tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu üretim tesisi sayesinde, kilogram fiyatı yaklaşık 300 TL olan mamalar, yalnızca 14.78 TL'ye mal ediliyor. Bu sayede belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağlanırken, can dostların da sağlıklı beslenmesi temin ediliyor.

Hedef daha fazla cana ulaşmak

Büyükşehir Belediyesi, kompost teknolojisi ile mama üretimine devam ederek, daha fazla can dosta ulaşmayı hedefliyor. Bu çabalar sayesinde, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları karşılanırken, belediye de bütçesini verimli kullanmayı sürdürüyor.