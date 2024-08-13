Muğla'nın Milas ilçesinde bir sokak köpeği, 11 Ağustos’ta Meşelik Mahallesi’nde boynundan tabancayla vuruldu. Yaralı köpek, Bodrum'daki özel bir veteriner kliniğine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, saldırganın tespit edilmesi ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü, Milas ilçesinin Meşelik Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki esnaf tarafından fark edilen köpek, boynundan tabancayla vurulmuş halde ve kanlar içerisinde bulundu. Esnaf, köpeğin durumunu fark eder etmez, durumu acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Yaralı köpek, derhal Bodrum’da bulunan özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekimler, köpeğin boyun bölgesine isabet eden bir kurşun sonucu ağır yaralandığını tespit etti. Çenesinde ciddi bir hasar oluşan köpeğin tedavi süreci başladı; köpek stabil bir durumda ancak, ameliyata alınacak. Veterinerler, köpeğin iyileşme sürecini yakından takip edecek.

Olayla ilgili şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunu belirlemek ve sorumlu kişiyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.