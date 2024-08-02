Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş insanı Andrea Del Mastro, köpeği Nero ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada bir ayı yavrusu ile karşılaştı. İlk anda panik yaşayan Del Mastro, kısa süre sonra cep telefonunu çıkararak bu anı kaydetti.

26 yaşındaki Andrea Del Mastro, Marmaris Camiavlu Mahallesi'nde ikamet ediyor ve iki yıldır her gün aynı bölgede köpeği Nero ile yürüyüş yapıyor. İlk defa bir ayı ile karşılaşan Del Mastro, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "Nero ile yürürken çalıların arasından bir ses geldi ve ayı yavrusu ortaya çıktı. İlk anda korktum ama sonra cep telefonumla kayda başladım. Videoda pek belli olmasa da ayı oldukça iriydi ve kulakları çok tatlıydı."

"Burada yürümeye devam edeceğiz"

Del Mastro, yaşadığı olayın ardından yürüyüşlerini aksatmayacağını belirterek, "Bu tür durumlar yürüyüşlerimize engel olamaz. Nero'nun özgürlüğünü kısıtlamak istemem. Burada yürümeye devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, hayvanlarla arasının iyi olduğunu vurgulayan Del Mastro, "Ayının güvenliği benim için önemli. Olay sırasında zarar görmemiş olmamız sevindirici" ifadelerini kullandı.

Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, ayı yavrusunun görüldüğü bölgeye fotokapan yerleştirildiğini ve ayıların takip edileceğini belirtti. Vatandaşlara ormanlara girişlerin yasak olduğunu ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.