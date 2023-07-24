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Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.

Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alan da dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ne ait 15 arazöz , 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA , itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Milas'taki orman yangının nedeni belli oldu

Milas'taki orman yangının nedeni belli oldu

Kumluova Mahallesi 'ndeki yangın la gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.