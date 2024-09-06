İzmir merkezli çalışmalarla tarımsal üretime destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2024 yılı itibarıyla üreticilere 10 bin 370 feromon tuzak dağıtıldı. Özellikle narenciye, şeftali ve incir gibi ürünlerde büyük zarara yol açan bu zararlıya karşı geliştirilen tuzaklama yöntemleri, üreticilerin büyük takdirini kazandı.

Organik üretimde feromon tuzak dönemi

25 yıldır organik tarım yapan Datçalı üretici Selçuk Bozkurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu feromon tuzakların maliyet açısından büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Daha önce kendi imkanlarıyla alternatif çözümler üretmeye çalışan Bozkurt, belediyenin sağladığı desteğin zamanında geldiğini ve sonuçların oldukça verimli olduğunu vurguladı.

Doğal üretim ve ekonomik kazanç bir arada

Üretici Sezer Çetin, narenciye ürünlerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede feromon tuzakların etkili olduğunu ve kimyasal ilaç kullanımını azalttığını belirtti. Çetin, "Bu hizmet sayesinde hem doğal ürün yetiştiriyoruz hem de ilaç masraflarından kurtuluyoruz" dedi.

"Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, "Verimli topraklarıyla Muğla, dünyada önemli bir tarım merkezi. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Aras, tarımın milli ekonomideki rolüne vurgu yaparken, ihracata yönelik ürünlerin katma değerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.