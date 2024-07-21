Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık doluluk oranlarını dikkate alarak Menteşe ilçesinde yeni defin alanları oluşturdu. Başkan Ahmet Aras'ın sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara doğumdan ölüme kadar kapsamlı hizmetler sunuluyor.

Menteşe'de yeni defin alanları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe ilçesine yaklaşık 13 yıllık yeni bir defin alanı kazandırıldı. 2023 yılında başlanan bu projede, 1700 yeni mezar yeri oluşturuldu ve 2024 yılında 1500 mezar yeri daha eklenerek toplam kapasite artırıldı.

Modern ve ulaşılabilir mezarlıklar

Mevcut mezarlıkların bakımı ve düzenlenmesi de hız kesmeden devam ediyor. Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar ile mezarlık alanları daha modern ve ulaşılabilir hale getirildi. Bu kapsamda, 10.502 metrekare kilit parke döşendi, 438 metre betonarme perde duvar inşa edildi ve 4175 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Başkan Ahmet Aras, vatandaşların hem iyi hem de kötü günlerinde yanlarında olma vaadini hayata geçiriyor. Bu doğrultuda, ücretsiz cenaze nakil işlemleri ve yeni defin alanları vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda. Başkan Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile vatandaşlarımızın her anında yanındayız. Yeni defin alanları ve mezarlıkların modernize edilmesi ile hizmet kalitemizi artırıyoruz." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları ile Menteşe ilçesinde yeni defin alanlarının yanı sıra mevcut mezarlıkların bakım ve düzenlenmesi de sürdürülüyor. Belediye, vatandaşların bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarına devam edecek.