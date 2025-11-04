Muğla’da iki motoryata düzenlenen operasyonda 310 şişe kaçak içki, uyuşturucu madde, tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem başlatıldı.

MUĞLA’DA MOTORYATLARA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Muğla’da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla kaçak içki, uyuşturucu ve silah getirileceği yönünde bilgi üzerine iki motoryata operasyon düzenledi.

Operasyonda 310 şişe kaçak içki, uyuşturucu madde, tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.

SAHİL GÜVENLİK’TEN NOKTA OPERASYON

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ekipler iki motoryatı takibe aldı.

Durdurulan motoryatlardan birinde bandrolsüz 310 şişe kaçak içki, diğerinde ise bir miktar uyuşturucu, 1 tabanca, 186 fişek ve 3 şarjör bulundu.

Ekiplerin titiz aramaları sonucu ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili olarak 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla ilgili soruşturmanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.