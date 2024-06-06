İlk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Muğla’da Muammer Güngör, ‘müşteri kapma’ nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi gibi dövmeci olan Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Doğan ile yanındaki Abdullah Dilgil'in yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muammer Güngör, 'müşteri kapma' tartışması yaşadı, kendisi gibi aynı caddede dövme mağazası işleten Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Doğan karnından, yanındaki Abdullah Dilgil ise sağ kıvrımdan yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Güngör, olayın ardından polisin teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Doğan ile Güngör arasında 2 ay önce de aynı nedenle tartışma çıktığı öğrenilirken, olayın anı güvenlik kamerasına da yansıdı.