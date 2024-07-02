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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, uyuşturucu tacirleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Operasyonlar sonucunda, toplamda 99 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve adli makamlarca 6 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ayrıca, 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11.200 TL ile 240 dolar da operasyon kapsamında bulundu.

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Operasyonlarda şüpheli şahıslarda yapılan aramalarda; 1.058,49 gram esrar, 45.038 gram kokain, 28 adet ecstasy, 30.014 gram metamfetamin, 31.004 gram skunk, 207 adet sentetik ecza, 388 adet sentetik hap, 33 adet A4 olarak bilinen sentetik kannabinoid (BONZAİ) ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından düzenlenen narkotik suçlarla mücadele operasyon larında, uyuşturucu tacirlerine yönelik 96 ayrı operasyon yapıldı.

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