Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla şehrin en yoğun bölgelerinde ücretsiz ve kotasız Wi-Fi hizmeti sağlıyor. Bu hizmet, özellikle öğrenciler arasında büyük ilgi görüyor. 2024 yılı başından itibaren bu hizmetten yaklaşık 40 bin kişi faydalandı.

Üniversite öğrencileri hizmetten memnun

Cem Ozan Yılmaz: "Günümüzde telefonlar hep elimizde, internet paketleri yetmiyor."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Cem Ozan Yılmaz, ücretsiz Wi-Fi hizmetinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. "Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle karşılaştım. Günümüzde telefonlar hep elimizde, internet paketleri bazen yetmiyor. Bu hizmet bizim için çok yararlı," diyor.

Yiğit Deveci: "Büyükşehir’in çalışmaları çok verimli."

Biyokimya Bölümü doktora öğrencisi Yiğit Deveci, internet paketlerinin pahalılığından şikayetçi. "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin internetle ilgili hizmeti çok faydalı. İnternet paketleri çok pahalı. Ücretsiz Wi-Fi bu nedenle çok yararlı," diye ekliyor.

Öğrenciler ve vatandaşlardan tam not

Murat Yantır: "İnternet günümüzün olmazsa olmazı."

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük öğrencisi Murat Yantır, Wi-Fi hizmetinden yeni haberdar olduğunu belirtiyor. "Hemen denedim ve giriş gayet kolay. İnternet günümüzün olmazsa olmazı. Tarifeler çok pahalı olduğu için bu hizmet öğrenciler için çok faydalı," diyor.

Gamze Akkaya: "Öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda Wi-Fi hizmet çok önemli."

Spor Bilimleri son sınıf öğrencisi Gamze Akkaya, özellikle öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda Wi-Fi hizmetinin önemini vurguluyor. "Wi-Fi hizmetini öğrendikten sonra kullanmaya başladım. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu alanlara konulması çok iyi olmuş," diye belirtiyor.

Hüseyin Özgün Anbarlı: "40 bin vatandaşımıza ulaştık."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan Hüseyin Özgün Anbarlı, ücretsiz Wi-Fi hizmetinin 7 ilçede 18 farklı noktada verildiğini ve 2024 Ocak ayından bu yana 40 bin vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi. "Vatandaşlar, MBB Wifi ağına bağlanarak kişisel bilgilerini girip onay kutucuklarını işaretleyip SMS doğrulaması ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden hemen yararlanmaya başlayabilirler," dedi.