Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yapacak öğrencilere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunacak. 13 ilçede gerçekleştirilecek bu hizmet, 10.00-18.00 saatleri arasında, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.
13 İlçede danışmanlık hizmeti
Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Önceki yıllarda sınav için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının başvuru ücretlerini karşılayan belediye, bu yıl da tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık sunacak.
Danışmanlık hizmetinin verileceği yerler ve tarihleri şu şekilde:
Menteşe: 24-26 Temmuz, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi
Yatağan: 24-29 Temmuz, Yatağan Belediyesi Toplantı Salonu
Kavaklıdere: 24 Temmuz, Yüksel Özkan Sosyal Tesisleri
Milas: 24-29 Temmuz, Atapark Kafe
Bodrum: 24 Temmuz, Bodrum Park Kafe; 29 Temmuz, Herodot Kültür Merkezi
Ula: 25-29 Temmuz, Nail Çakırhan Salonu
Köyceğiz: 25-30 Temmuz, Aromatik Bitkiler Evi, Sabri Başoğlu Konağı
Marmaris: 25-30 Temmuz, Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon
Datça: 25-30 Temmuz, Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Ortaca: 26-29 Temmuz, Ortaca Nikah Salonu
Dalaman: 26-30 Temmuz, Dalaman Belediyesi Nikah Salonu
Fethiye: 26-30 Temmuz, Language Kafe
Seydikemer: 26-30 Temmuz, Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği
Başkan Aras'tan teşvik
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, YKS tercihlerinde Muğla'yı da tercih etmelerini teşvik etti. Başkan Aras, gençlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ve ulaşımdan çorba ikramına kadar çeşitli yenilikler ekleyeceklerini belirtti.