Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yapacak öğrencilere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunacak. 13 ilçede gerçekleştirilecek bu hizmet, 10.00-18.00 saatleri arasında, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

13 İlçede danışmanlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Önceki yıllarda sınav için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının başvuru ücretlerini karşılayan belediye, bu yıl da tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık sunacak.

Danışmanlık hizmetinin verileceği yerler ve tarihleri şu şekilde:

Menteşe: 24-26 Temmuz, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi

Yatağan: 24-29 Temmuz, Yatağan Belediyesi Toplantı Salonu

Kavaklıdere: 24 Temmuz, Yüksel Özkan Sosyal Tesisleri

Milas: 24-29 Temmuz, Atapark Kafe

Bodrum: 24 Temmuz, Bodrum Park Kafe; 29 Temmuz, Herodot Kültür Merkezi

Ula: 25-29 Temmuz, Nail Çakırhan Salonu

Köyceğiz: 25-30 Temmuz, Aromatik Bitkiler Evi, Sabri Başoğlu Konağı

Marmaris: 25-30 Temmuz, Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon

Datça: 25-30 Temmuz, Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Ortaca: 26-29 Temmuz, Ortaca Nikah Salonu

Dalaman: 26-30 Temmuz, Dalaman Belediyesi Nikah Salonu

Fethiye: 26-30 Temmuz, Language Kafe

Seydikemer: 26-30 Temmuz, Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği

Başkan Aras'tan teşvik

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, YKS tercihlerinde Muğla'yı da tercih etmelerini teşvik etti. Başkan Aras, gençlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ve ulaşımdan çorba ikramına kadar çeşitli yenilikler ekleyeceklerini belirtti.