Muğla’da okul çevrelerinde güvenliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 7 bin 845 kişi sorgulandı, 352 okul çevresi kontrol edildi. Yetkililer, çocukların güvenli bir şekilde okula gidip evlerine dönebilmesi için denetimlerin süreceğini belirtti.

Muğla’da güvenlik denetimleri başarıyla tamamlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği geniş çaplı güvenlik denetimleri, okul çevrelerinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Denetimler, çocukların güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Denetimlerde öne çıkan sayılar

Gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 845 kişi sorgulandı, 352 okul çevresi detaylı bir şekilde kontrol edildi. Ayrıca, 91 metruk bina incelenerek potansiyel tehlikeler tespit edildi. Denetimlerde, 135 park ve bahçe, 510 umuma açık iş yeri ve 623 okul servisi de kontrol edildi.

Çocukların güvenliği için sürekli denetim uyarısı

Yetkililer, okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve diğer güvenlik birimleri, çocukların güvenli bir şekilde okullarına gidip evlerine dönebilmeleri için gereken her türlü önlemi alacaklarını açıkladı.