Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak durumun ciddiyetini vurguladı.

"Maalesef bölgede çok büyük kayıp var"

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 10 saatten fazla bir süredir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aras, "Sekköy'de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çakıralan Mahallemize sıçradı. Ormanlık ve zeytinlik alandan yangın meskun mahallere kaydı. Yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ediyor. Biz köyümüzü korumaya çalışıyoruz. Can ve mal kaybı olmasın diye arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Şu anda yangın belli ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Sayın Valimiz burada işin başında ve kontrolünde. Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. Yaraları saracağız, vatandaşlarımızın yanındayız," dedi.