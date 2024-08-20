18 Ağustos'ta Muğla'nın Datça ilçesindeki Domuzçukuru mevkiinde başlayan orman yangını, yerel ve hava ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Datça'nın Domuzçukuru mevkiinde ormanlık alanda 18 Ağustos'ta dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME (Mobil Araçla Güvenlik ve Acil Müdahale Ekipleri) sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan destek verildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni üzerine yapılan detaylı araştırmalarda, jandarma ekipleri yangını çıkardığını belirledikleri iki yabancı uyruklu şahsı tespit etti. İlk şüpheli, yangının başladığı gün gözaltına alındı. İkinci şüpheli için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, o da kısa sürede yakalandı. Her iki şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangının çıkış nedenleriyle ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yangın bölgesinde yapılan soğutma çalışmalarına da devam ediliyor.