Muğla’da çıkan orman yangınları, bölgenin birçok noktasında hala etkisini sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aras, Datça ve Bodrum’daki yangınların kontrol altına alındığını, ancak Kavaklıdere, Ula ve Yatağan’daki yangınların devam ettiğini belirtti. Yatağan’daki yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kavaklıdere ve Ula’da durum ciddi

Başkan Aras, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde yangınların hala devam ettiğini ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. Özellikle Menteşe ilçesinin Yaraş bölgesinde yangının Ula'nın Armutçuk bölgesine doğru ilerlediğini belirtti.

Gece görüşlü helikopterlerle müdahale

Gece görüşlü helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldığını belirten Başkan Aras, karadan da takip edilen yangınların kontrol altına alınması için büyük çaba sarf edildiğini söyledi. Milas Beçin ve Kavaklıdere civarlarında çıkan iki büyük yangının ise hava araçlarının zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.

Zarar gören ormanlık alanlar

Başkan Aras, yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgulayarak, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Muğla’nın yüzde 68’inin ormanlık alan olduğunu belirten Aras, bu yangınlar nedeniyle zeytinliklerin ve diğer ormanlık alanların ciddi zarar gördüğünü, bunun da üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.