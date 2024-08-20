Muğla genelinde çıkan orman yangınlarında, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelere dağıtılan yangına ilk müdahale tankerleri, yangınla mücadelede hayati rol oynadı.

Türkiye’nin en hassas orman bölgelerinden biri olan Muğla’da son günlerde artan orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çıkan yangınlara hızlı müdahale edebilmek için kırsal mahallelere dağıttığı 155 adet yangına ilk müdahale tankerini aktif olarak kullanarak, yangınların büyümesinin önüne geçti.

155 adet yangın tankeri dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın riskinin yüksek olduğu kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yangınlara hızla müdahale edebilmesi için 155 adet, 3 ton kapasiteli yangına ilk müdahale tankerini dağıttı. Bu tankerler, özellikle Yatağan Yava-Nebiler, Milas Beçin ve Menteşe Yeniköy ilçelerinde çıkan orman yangınlarına köylülerle birlikte ilk müdahale eden araçlar oldu.

Yangın söndürme çabalarına su takviyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı tankerler, yangın söndürme faaliyetlerinde itfaiye ekiplerine ve arazözlere su tedarik ederek kritik bir görev üstlendi. Bu sayede, yangınların hızla yayılmasının önüne geçildi ve daha büyük felaketlerin yaşanması engellendi. Yangına ilk müdahale tankerleri, köylüler ve itfaiye ekiplerinin ortak çabasıyla, Muğla’da çıkan orman yangınlarına karşı verilen mücadelede büyük bir destek sağladı.