Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı. Polis, özel harekat ve jandarma komando ile orman muhafaza görevlileri, yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevi yapıyor. Ekipler, orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları için vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.

Muğla Valisi'nden vatandaşlara çağrı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Değerli vatandaşlarımız bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

Ekiplerin görevleri ve önlemler

Devriye Görevleri: Jandarma komando, polis özel harekat ve orman muhafaza ekipleri, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlarda devriye gezerek olası yangınları önlemek için sürekli tetikte bulunuyor.

Vatandaş Uyarıları: Ekipler, devriye görevleri sırasında vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendiriyor ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sıkı Tedbirler: Yangın riski taşıyan bölgelerde alınan tedbirler, Muğla'nın doğal güzelliklerinin korunmasını ve olası yangınların önlenmesini amaçlıyor.