Bu nedenle Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, yangın sezonu boyunca ciddi tedbirler alarak, il genelindeki 50 ormanlık alana girişleri izne veya tamamen yasakladı. Yasak, 1 Haziran’da başlayıp, 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Ancak komisyon, gerek görmesi halinde bu süreyi uzatabilecek.

Ormanlık alanlara girişler sıkı denetim altında

Belirlenen 50 ormanlık alana girişler, sıkı denetim ve izinlerle kontrol altına alındı. Bu alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı. Vatandaşlar, sadece tescilli piknik alanlarında, ateşsiz piknik yaparak bu yasaktan muaf olacaklar. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, ziyaretçilere yangın riskleri konusunda uyarılar yapacak ve çöp bırakılmaması için kontrolleri sağlayacak.

Orman kenarındaki işletmelere özel sorumluluklar

Orman içi ve kenarındaki işletmeler, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı atıkların bırakılmasını önlemekle yükümlü kılındı. Bu işletmeler, inşaat ve tadilat çalışmalarında en az iki adet 12 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda. Ayrıca, hasat makineleri de yangın söndürme tüpleriyle donatılacak ve bu önlemler Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek.

Anız yakma yasağı ve koruma ekipleri

Orman Yasasının 31 ve 32. maddeleri gereği, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde bile anız yakmak tamamen yasaklandı. Orman civarındaki tesisler ve sanayi kuruluşları, yangın riskine karşı kendi koruma ekiplerini kurmak ve yanıcı maddeleri temizleyerek koruma bandı oluşturmak zorunda. Bu denetim ve kontroller, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilecek.

Belediyeler ve enerji hatları için alınan önlemler

Çöp toplama ve depolama alanlarının çevresine koruma bandı oluşturulacak ve belediyeler yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracak. Ayrıca, enerji nakil hatları ve trafo merkezleri bakım çalışmaları sırasında yangın riskini azaltacak tedbirler alacak. Yetkililer gerektiğinde enerji kesintisi yapabilecekler.

Havai fişek ve diğer yanıcı maddelere yasak

Turizm tesisleri, kamp alanları ve piknik alanlarında havai fişek, dilek balonu ve diğer patlayıcı maddelerin kullanımı yasaklandı. Bu alanlarda yangın riskini artıracak her türlü faaliyet kolluk kuvvetleri ve muhtarlıklar tarafından denetlenecek.

Yangın ihbarları ve diğer yasaklar

Yangın ihbarları için 112 Acil nolu telefon hattı kullanılacak. Ormanlık alanlarda sürek avı yapılması ve marinalarda izinsiz tekne bağlamaları yasaklandı. Ayrıca, karayollarında seyir halindeki araçlardan yangına neden olabilecek malzemelerin atılması kesinlikle yasaklandı.