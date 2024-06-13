MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dalaman Havalimanı yolunda aynı yönde seyreden Aysun Çelik (66) yönetimindeki 48 AKD 576 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Çelik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

