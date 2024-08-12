Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih Özden'in yürütücülüğünde geliştirilen “Parkinsonlu Bireylerde İkili Görev Değerlendirme ve Rehabilitasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması” adlı proje, 1 milyon 572 bin TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı. Proje, parkinson hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Multidisipliner ekip

Projenin danışmanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Görsev Yener üstlenirken, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyir Sarı, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Özkeskin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yalçın İşler ve Ar. Gör. Dr. Samet Çıklaçandır araştırmacı olarak ekibe dahil oldu. Bu multidisipliner ekip, parkinson hastalarının gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan “DualFlow” isimli bir sistemi geliştirmeyi planlıyor.

DualFlow sistemi ile yenilikçi rehabilitasyon

DualFlow sistemi, hastaların yürürken "obje taşıma" veya "hesap yapma" gibi ikincil fiziksel ve zihinsel görevlerdeki performanslarını değerlendirecek ve rehabilite edecek. Sistemde, hem alt hem de üst vücut hareketlerini aynı anda kullanmayı gerektiren görevler yer alacak ve zihinsel gelişimi destekleyecek basit görevlerle donatılacak.

Kullanıcılar, interaktif zemin üzerinde ekranlarda bulunan görevleri tamamlayacak. Geri bildirim veren bu sistemde oyun modları da yer alacak ve bireylerin güvenliğini sağlamak için özel düzenekler kullanılacak. Ayrıca, sisteme özel geliştirilen yazılım ile bireylerin durumu takip edilecek ve rehabilitasyon süreçleri yönetilecektir. Bu sayede, parkinson hastalarının sıkça karşılaştığı yavaş hareket etme ve donma gibi sorunların azaltılması hedefleniyor.

Yüksek fonksiyon, düşük maliyet

Piyasada bulunan cihazlara göre yüksek fonksiyon kapasitesi ve düşük maliyetle geliştirilecek DualFlow sisteminin, parkinson hastalarının rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sağlayacağı ve bu alanda yeni bir standart oluşturacağı öngörülüyor.