Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, elektrik prizinden çıktığı belirtilen bir müstakil evde büyük çapta hasara yol açtı. Ev sahibinin dumanları fark etmesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde sabah saatlerinde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Ev sahibi S.K.'nin dumanları fark etmesi üzerine çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının etkisiyle müstakil evde kullanılamaz hale gelen bölgeler oldu. Ev sahibi ve ailesinin can güvenliği sağlanırken, maddi kayıpların boyutu ise ilerleyen süreçte detaylı olarak belirlenecek.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.