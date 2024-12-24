Muğla genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe'deki cadde ve sokaklar su altında kalırken, Köyceğiz'deki göl taştı.

Dere ve göllerin taşması sonucu zor anlar

Muğla'da etkili olan sağanak yağış, özellikle Köyceğiz ilçesinde derelerin debisinin yükselmesine yol açtı. 4 derede su seviyesinin artmasıyla birlikte Köyceğiz Gölü taştı ve Atatürk Kordonu sular altında kaldı. Ayrıca, Menteşe ilçesinin çeşitli cadde ve sokakları da göle dönerek, sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri tedbir aldı

Yağışın ardından belediye ekipleri hızla harekete geçerek, su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalar başlattı. Su birikintilerinin giderilmesi için bölgede temizlik ve tahliye işlemleri yapıldı. Kent genelinde devam eden yağış, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, yetkililer su taşkınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.