Yapılan açıklamada, geçen hafta serin ve yağışlı havanın yerini sıcak ve yağışsız bir havanın alacağı ifade edildi. Hafta sonu mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren 6 ila 10 derece yükseleceği tahmin ediliyor.

Muğla'da önümüzdeki günlerde beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, sıcak hava dalgasının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği vurgulanarak vatandaşların gerekli önlemleri alması önerildi.

Uzmanlar ise sıcak havalarda bol su tüketilmesi, güneşten koruyucu giysiler giyilmesi ve serin ortamlarda bulunmanın önemini vurguladı.