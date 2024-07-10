Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında, kentin işlek noktalarına atık geri kazanım konteynerleri yerleştiriliyor.

'Dönüşüme katılın' çağrısı

Proje hakkında açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, konteynerlerin vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri alanlar olduğunu belirterek, "Temiz bir Dalaman için dönüşüme siz de katılın" çağrısında bulundu. Ayrıca, Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin belirli periyotlarla çöp toplama ve çevre temizliği farkındalık günleri düzenleyeceği bildirildi.