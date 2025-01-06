Muğla'nın Karacaören ilçesinde, yerel saatle 09:32'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerin 6.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge sakinlerinde kısa süreli panik yarattı.

Bu deprem, son 24 saat içinde Muğla çevresinde kaydedilen dördüncü sarsıntı oldu. Sabahın erken saatlerinde Akdeniz'de, Marmaris'e 64.92 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde daha şiddetli bir deprem daha yaşandı. Bu sarsıntı, 13.62 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye genelinde de sismik aktiviteler devam etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy mevkiinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı'da ise 3.2 büyüklüğünde bir deprem gece yarısı gerçekleşti.