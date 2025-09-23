İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan “Kent Kafe ve Lokantaları” modeli, Muğla’da hızla yaygınlaşıyor. Daha önce Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Bodrum’da hizmete giren lokantalara, Menteşe Belediyesi’nin açtığı iki yeni işletme eklendi.

Menteşe’nin kalbinde açılan ilk kent lokantasının ardından, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi de bu hizmete kavuştu. Açılışa katılan Başkan Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, öğrencilerle birlikte ilk yemeği yedi.

Kötekli Muhtarı Yusuf Çetin, mahalleye kazandırılan bu hizmetin önemine değinerek, “28 bin 500 öğrencinin yaşadığı Kötekli, artık hem kent lokantasıyla hem de başlayacak yeni yol projeleriyle daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gonca Köksal Aras, kent lokantalarının Menteşe için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:

“Geçtiğimiz ay açtığımız ilk kent lokantasında, 40 yıl önce Menteşe’de aşevini hizmete sunan merhum başkanımız Erman Şahin’i anmıştık. Bugün Kötekli’de açtığımız ikinci lokantayla bu sosyal dayanışma kültürünü sürdürüyoruz. Yer seçimini özellikle üniversite çıkışına yakın bir noktada yaptık ki öğrencilerimiz kolayca ulaşabilsin.”

Kent lokantalarının yanı sıra, Kötekli’de altyapıdan yeşil alan düzenlemelerine, kapalı pazar yerinden mahalle estetiğine kadar birçok yatırımın planlandığını belirten Aras, “Kötekli kısa sürede modern, güvenli ve yaşanabilir bir kimliğe kavuşacak. Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin desteği çok büyük” dedi.

Kent lokantalarının menülerinin öğrencilerin taleplerine göre şekilleneceğini söyleyen Başkan Aras, “MuğlaKart sahiplerine indirim uygulanacak, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ise tamamen ücretsiz faydalanabilecek. Kötekli’de öğrencilerden gelen talep doğrultusunda hizmet saatlerini akşam saatlerine kaydırmayı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.