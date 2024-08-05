Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde suyun kesintisiz sağlanması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Envanterdeki son teknoloji cihazlar sayesinde arızalar hızlıca tespit edilip, noktasal çözüm sağlanıyor.

Yerin 7 metre altında su arızası tespiti

MUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi, Muğla genelindeki içme suyu hatlarını dinlemek amacıyla 10 kişilik bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarla dikkat çekiyor. Ekipler, ‘Akustik Dinleme Cihazı’ kullanarak yerin 7 metre altındaki boru hatlarındaki su arızalarını tespit edebiliyor. Bu cihaz, borudan geçen suyun sesini dinleyerek arızayı belirliyor ve patlaklar sonucu oluşan olağan dışı seslerle hızlıca arıza yerini saptıyor. 2023 yılı Ocak ayından itibaren yapılan 3 bin 342 metre hat taraması sonucunda, 3 binin üzerinde arıza tespiti gerçekleştirildi.

10 bin 400 hanenin yıllık su ihtiyacı korundu

Tespit edilen patlaklar, MUSKİ'nin arıza ekibine iletilerek onarıma alınıyor. Bu çalışmalar sonucunda, yaklaşık 10 bin 400 hanenin yıllık su ihtiyacına denk gelen 1 milyon 880 bin metreküp suyun boşa akması engellenerek sisteme kazandırıldı. Ayrıca, su depolarına giren ve çıkan su miktarları sürekli kontrol edilerek arızalar takip ediliyor. 2023 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleştirilen 2 bin 387 debi ölçümüyle suyun gözetimi sağlanıyor.