Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca mahallelerine Atatürk Barajı'ndan su getirilerek içme suyu sağlanacak olan proje, Orhaniye Mahallesi'ni de kapsayacak şekilde genişletildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Bozburun Yarımadası'nda hayata geçirilen içme suyu projesinin ikinci etabında Orhaniye Mahallesi'ni de dahil etti. Toplamda 262 milyon TL yatırım yapılan ve 53 kilometrelik hat inşası planlanan projenin genişletilmesiyle birlikte Orhaniye Mahallesi'ne 10 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılacak.

Proje kapsamında yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'ne yapılacak olan yeni hattın günlük yaklaşık 5 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olması planlanıyor. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale süreçlerine geçilecek ve hattın inşası başlayacak.