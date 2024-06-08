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Tedavisi tamamlanan iki caretta caretta denize bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ölüdeniz Mahallesi’nde bir plajın güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov’a (61), su sporları bölümünde çalışan sürat teknesi çarptı.

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