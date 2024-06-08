MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist yaşamını yitirdi.
Ölüdeniz Mahallesi’nde bir plajın güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov’a (61), su sporları bölümünde çalışan sürat teknesi çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sosnov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürat teknesini kullanan M.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: aa