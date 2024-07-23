Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, haftanın ilk iş gününde Muğla Ziraat Odaları başkanlarıyla bir araya gelerek kırsal kalkınma üzerine kritik değerlendirmeler yaptı. Toplantıda, Muğla'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini artırmak için çeşitli konular ele alındı. Üretimden hasada, tarladan sofraya kadar geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik mevcut destek programlarının, özellikle TARSİM sigorta sisteminin, daha fazla üreticiye ulaşması için yapılması gerekenler tartışıldı.

Üreticilere katkı sağlayacak çalışmalar devam edecek

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Barış Saylak, “Üreticilere katkı sağlayacak çalışmalarımıza paydaşlarımızın da katkılarıyla aralıksız devam edeceğiz” diyerek, desteklerin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Saylak, Muğla’nın tarımsal potansiyelinin daha da yükseltilmesi için gerekli adımların atılacağını ve her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.