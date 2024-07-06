Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Muğla'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, tarımsal potansiyelin değerlendirildiği bir toplantıya katıldı. Toplantıda, Muğla'nın bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılık, su ürünleri ve tarımsal kalkınma alanlarındaki çalışmalar masaya yatırıldı. Özellikle Muğla'nın su yönetimi konusundaki projeler ve sorumluluklar üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Toplantının detayları

Toplantıda, Muğla'nın tarım ve ormancılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli projelerin ele alındığı belirtildi. Bakan Yardımcısı Gizligider, Muğla'nın tarımsal potansiyelini vurgulayarak, bölgedeki tarımsal çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kimler katılım sağladı?

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla milletvekilleri ve davetlilerin katıldığı toplantının, Muğla'nın tarım ve su yönetimi alanındaki projelerinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.