Muğla'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve arpa, buğday gibi ürünlerin hasat dönemi olması nedeniyle Muğla Valiliği tarafından alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince alınan kararlar, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek yangınların önlenmesine odaklanıyor.

Biçerdöver operatörlerine sıkı denetim getirilecek

Valilik, hasat için Muğla'ya gelen ve mevcut biçerdöver sahiplerinin, biçerdöver operatörlerinin sürücü belgeleri ve operatörlük belgelerini denetleyecek. G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" olmayan kişilerin operatör olarak çalıştırılmaması zorunlu hale getirildi.

Yangın söndürme ekipmanları bulundurulacak

Biçerdöver sahiplerinin, yangınlara hızlı müdahale edebilmek için biçerdöverlerde ve balya makinelerinde kolay ulaşılabilecek yerlerde 6’şar kiloluk yeni dolum yapılmış en az 2 adet yangın söndürme cihazı ile yanmaz branda bulundurması gerekiyor.

Hasat esnasında tedbir alınacak

Hasat sırasında biçim yüksekliği, tarla zemini ve arazinin yapısına göre belirlenecek. Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde yer alan ve mahalle muhtarlıklarına tahsis edilen yangın söndürme su tankerlerinin dolu ve çalışır halde bulundurulması sağlanacak. Ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulacak. Hava sıcaklığının ve rüzgâr şiddetinin arttığı saatlerde, ilgili kurumların tespitleri doğrultusunda biçime ara verilmesi istenecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacak.