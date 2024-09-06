Karaçulha Mahallesi'nde gezmeye çıkan iki genç, Kayıkseki bölgesinde mola verdiklerinde bir bebek ağlaması duydu. Sese yönelen gençler, ormanın içinde terk edilmiş bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kundağa sarılı ve göbek bağı hala yerinde olan bebeği güvenli bir şekilde hastaneye sevk etti. İlk incelemelere göre bebek yaklaşık bir günlük. Güvenlik güçleri, bebeği terk eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Editör: Sezin Türkyılmaz