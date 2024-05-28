Olayın ardından Schlammer, İlhan A. ve ailesinin kendisini tehdit ve darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İlhan A., eşi ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Tilki katliamı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Özlem Schlammer (51), komşusu İlhan A.'yı, özel bir düzenek kurarak yakaladığı tilkiyi tüfekle vurup öldürdüğü gerekçesiyle ihbar etti.

Olay, 16 Mart'ta meydana geldi. Schlammer çiftinin komşusu İlhan A., özel bir tuzakla yakaladığı tilkiyi tüfekle vurarak öldürdü. Durumu fark eden Özlem Schlammer, hemen Muğla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ne haber verdi. Dernek yetkililerinin bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Milli Parklar görevlileri, vurulan tilkiyi çöp konteynerinde buldu. İlhan A.'ya, avcılık belgesi olmadan avlanması yasak olan yabani hayvanı hileli bir şekilde avladığı için 10 bin 689 lira ceza kesildi.

Tanıklık ve tehditler

Olayın ardından jandarma tarafından tanık olarak yazılan Özlem Schlammer, İlhan A. ve ailesinin kendisine tanıklık yapmaması için baskı yaptığını söyledi. Schlammer, "Silahlarla çiftliğime girip üzerime yürüdüler. Tanıklık yapmamı engellemek istediler. İlhan A.'nın oğlu orman yolunda beni hayvanlarımla yalnız yakalayıp, traktörü üzerime sürdü ve çarptı. Annesi ise elinde parke taşı ile saldırdı" dedi.

Şiddet ve darp iddiaları

Schlammer, uğradığı saldırılar sonrası ayağının alçıya alındığını ve adli rapor tutulduğunu belirtti. Özlem Schlammer, "Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak yardım çağırdım. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Sol ayağım alçıya alındı ve tedavim devam ediyor. Saldırılar nedeniyle anne ve oğlu hakkında da uzaklaştırma kararı alındı" diye konuştu.

Savcılıktan uzaklaştırma kararı

Savcılığa yapılan suç duyurusu sonucu İlhan A., eşi ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Schlammer, yaşanan olaylar nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadığını ifade etti. "Keçilerimi ormana götüremiyorum, hayvanlarımla gerektiği gibi ilgilenemiyorum" diyen Schlammer, güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

İlhan A.'nın iddiaları

İlhan A. ise tilkiyi öldürdüğünü kabul etti ancak Schlammer'ı darp etmediğini ve hakaret etmediğini savundu. İlhan A., "Tilki çok sayıda tavuğumu telef etti. Pişmanım ama komşumuzu darp etmedik, hakarette bulunmadık. Mahallede sevilen ve sayılan insanlarız" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma ve Schlammer'ın tedavi süreci devam ediyor.