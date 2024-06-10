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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

Kamyon içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Nurettin Akdeniz ve yanındaki Adem Yoldaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazanın sabah saatlerinde Yangı Mahallesi'nde yaşandığı bildirildi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki 09 U 846 plakalı kamyonun, aynı istikamette park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada Nurettin Akdeniz'in yönetimindeki kamyonun içinde sıkıştığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kaza sında, kamyon un park halindeki TIR 'a arkadan çarpması sonucu Nurettin Akdeniz (35) ve yanındaki Adem Yoldaş (19) hayatını kaybetti.

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