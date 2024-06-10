Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu Nurettin Akdeniz (35) ve yanındaki Adem Yoldaş (19) hayatını kaybetti.
Kazanın sabah saatlerinde Yangı Mahallesi'nde yaşandığı bildirildi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki 09 U 846 plakalı kamyonun, aynı istikamette park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada Nurettin Akdeniz'in yönetimindeki kamyonun içinde sıkıştığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kamyon içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Nurettin Akdeniz ve yanındaki Adem Yoldaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.