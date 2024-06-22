Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, Beyobası Mahallesi mevkiinde, 48 E 3312 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, takla atarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü kurtarılamadı
Kazada yaşamını yitiren ve araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarıldı. Ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri
Kaza sonrasında olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazanın sebebi araştırılıyor.
Editör: Emirhan Bol