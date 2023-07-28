Marmaris'in kırsal mahallelerinde bir dönem yük taşımak için kullanılan ve sütü sağılarak gelir elde edilen eşekler yaşlanıp, sütten kesilince terk edildi. 8 yıl önce mahallelinin talebi üzerine Marmaris Belediyesi ekiplerince başıboş eşekler toplanıp, kamyonlarla Datça ilçesi Balıkaşıran mevkisine bırakıldı. Yaban hayata alışık olmayan kimi eşekler üreyip, çoğaldı. Sayıları her geçen gün artan eşekler, kırsal mahallerde bahçeleri bulunan çiftçiler ve sürücüleri endişelendiriyor. Üçerli, dörderli gruplar halinde dolaşan başıboş eşekler, tarlalara girip, ekili alanlara zarar veriyor. Kara yollarına yakın dolaşan eşekler, zaman zaman yola fırlayarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle akşamları far ışıklarına yönelen eşekler kara yoluna çıkıp, kazalara neden oluyor.



Datça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce Datça-Marmaris kara yolunda yaban eşekleri ile ilgili inceleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırasında yaban eşeklerinin doğadaki yaşam alanları, su ve besin kaynakları kayıt altına alındı. Ekiplerce, Gökova ve Hisarönü körfezlerine bakan 30'dan fazla koy ve ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren 100'den fazla yaban eşeği olduğu belirlendi.



'DOĞADA ONLAR İÇİN YETERİNCE YİYECEK VE SU KAYNAĞI VAR'



Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı hayvansever dernekleri ve federasyonlarına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarında bu eşeklerin aç ve susuz kaldıkları, yoldan geçenlerin onları mutlaka beslemesi ve su vermesi gerektiği ile ilgili yanıltıcı paylaşımlar hem eşeklerin hem de trafikteki vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atmaktadır. Doğada onlar için yeterince yiyecek ve su kaynağı var. O nedenle tekrarlıyoruz. Yaban eşeklerini beslemeyelim" denildi.