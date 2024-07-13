Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşaldığı iddia edilen bir tur otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Kazada, 11 yaşındaki Melisa Gültekin hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 33 kişi de yaralandı.

Tur otobüsünün freni boşaldı

Kazanın, Denizli'den Muğla'ya gezi için hareket eden Mehmet D. yönetimindeki tur otobüsünün fren sisteminin boşalması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Otobüs, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

Yaralılar tedavi altında

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Melisa Gültekin'in cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.